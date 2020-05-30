Флинн просил Кисляка предпринять "соразмерные шаги" в ответ на американские санкции

30 Май 2020 2020-05-30T05:22:15+03:00

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Экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн четыре года назад в ходе телефонного разговора с Сергеем Кисляком, которые в то время являлся российским послом в Вашингтона, призывал предпринять «соразмерные шаги» в ответ на американские санкции, введенные Обамой против РФ. Об этом свидетельствует стенограмма их диалога, которая была рассекречена и опубликована в пятнице главой юркомитета Сената Конгресса США Линдси Грэмом и аппаратом директора Национальной разведки государства.

Зимой 2017 года Майкл Флинн ушел в отставку из-за того, что якобы не в полной мере информировал американского вице-президента Майкла Пенса о беседах с Кисляком. Чуть позже экс-помощник президента признал себя виновным и рассказал, что скрывал от ФБР часть информации о контактах с послом России.

В 2016 году, когда бывший президент США Обама объявил о введении антироссийских санкцией, Флинн призвал посла к сдержанным мерам.

- Я попросил РФ сделать своего рода действие, только сделать его ответным, взаимным. Не заходите дальше, чем вы должны. Я не хочу, чтобы мы попали в ситуацию, которая должна обостриться, как "око за око". Не позволяйте этой администрации [главы США] поместить нас в затруднительное положение, - сказал отставной генерал, которого на тот момент избранный президент Дональд Трамп уже назначил своим помощником по национальной безопасности государства.

В других опубликованных стенограммах Флинн и Кисляк обсуждали также урегулирование сирийского кризиса и Ближний Восток в целом.

В настоящее время суд по делу Флинна все еще продолжается, приговор ему так и не вынесли, но уголовное преследование уже прекратили. Суд в федеральном округе Колумбия намерен заслушать мнение независимых экспертных организаций перед тем, как вынести какое-либо решение. Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США четыре года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU