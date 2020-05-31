"Клубнику от курицы не отличишь": Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

31 Май 2020 2020-05-31T11:54:23+03:00

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о своих симптомах заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, после заражения у него поднялась температура и пропало обоняние.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус... клубнику от курицы вы не сможете отличить», - рассказал он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков отметил, что «начинается всё не так и серьёзно» и ощущения можно было сравнить с гриппом. Представитель Кремля пояснил, что полтора часа занимался спортом в зале и пробежал 7 км в день, когда «по всей видимости, заразился». На следующий день у него поднялась температура.

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Напомним, пресс-секретаря с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировали 12 мая. В больницу он попал вместе со своей женой, фигуристской Татьяной Навка, которая также заразилась. После выздоровления Песков сообщил, что проведет некоторое время на самоизоляции и будет работать в удаленном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU