2020-05-31T11:54:23+03:00
Общество

"Клубнику от курицы не отличишь": Песков рассказал о своих симптомах коронавируса

Пресс-секретарь сообщил о потере обоняния после заболевания коронавирусной инфикцией [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПесковПресс-секретарь российского лидера Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о своих симптомах заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, после заражения у него поднялась температура и пропало обоняние.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус... клубнику от курицы вы не сможете отличить», - рассказал он в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков отметил, что «начинается всё не так и серьёзно» и ощущения можно было сравнить с гриппом. Представитель Кремля пояснил, что полтора часа занимался спортом в зале и пробежал 7 км в день, когда «по всей видимости, заразился». На следующий день у него поднялась температура.

zarubinreporterzarubinreporter
Что чувствуют больные коронавирусом? Рассказ Пескова
200 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, пресс-секретаря с диагнозом коронавирусная инфекция госпитализировали 12 мая. В больницу он попал вместе со своей женой, фигуристской Татьяной Навка, которая также заразилась. После выздоровления Песков сообщил, что проведет некоторое время на самоизоляции и будет работать в удаленном режиме.

zarubinreporterzarubinreporter
Дмитрий Песков пообещал сбрить бороду в ознаменование полной победы над коронавирусом
133 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Клубнику от курицы не отличишь": Песков рассказал о своих симптомах коронавируса
Нужно ли носить маски на пляжах, раскрыл Роспотребнадзор
Первое российское лекарство от коронавируса не поступит в свободную продажу
Во многих городах США ввели комендантский час из-за протестов
В России за сутки от коронавируса умерло 138 человек
В России провели более 10,6 млн тестов на коронавирус
В ходе протестов в США погиб один человек
В Москве вылечили еще 1 855 пациентов с коронавирусом
Сайт для обжалования штрафов за нарушение самоизоляции появится в Москве
В Китае подтвердили новую версию появления коронавируса
«Батут работает»: Илон Маск вспомнил шутку Рогозина после запуска Crew Dragon к МКС
В ходе беспорядков в США задержали по меньшей мере 1,4 тыс. человек в 17 городах
Голубя, которого подозревали в шпионаже, освободили после трех лет ареста
Назван главный способ бросить курить
На Украине испытали ракету, «угрожающую» Крымскому мосту