Учёные назвали причину массового вымирания всего живого на Земле
К исчезновению животных привела радиация
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В Великобритании учёные выяснили, что стало причиной случившегося 359 миллионов лет назад девонского вымирания. Специалисты из университета Саутгемптона и Кембриджа опубликовали совместное исследование, в котором рассказали, что глобальное потепление спровоцировало истощение озонового слоя, из-за которого мир подвергся радиации ультрафиолетом, которая и уничтожила всех живых существ.
Исследование опубликовано на сайте Science Advances.
ИСТОЧНИК KP.RU