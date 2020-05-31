2020-05-31T17:16:31+03:00
Наука

Учёные назвали причину массового вымирания всего живого на Земле

К исчезновению животных привела радиация
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Великобритании учёные выяснили, что стало причиной случившегося 359 миллионов лет назад девонского вымирания. Специалисты из университета Саутгемптона и Кембриджа опубликовали совместное исследование, в котором рассказали, что глобальное потепление спровоцировало истощение озонового слоя, из-за которого мир подвергся радиации ультрафиолетом, которая и уничтожила всех живых существ.

Исследование опубликовано на сайте Science Advances.

ИСТОЧНИК KP.RU

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