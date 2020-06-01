2020-06-01T16:15:04+03:00
Общество

Требования Роспотребнадзора могут повлиять на стоимость отдыха

Ведомство рекомендует гостиницам и хостелам заселять в один номер только одного человека
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Требования Роспотребнадзора повлияют на стоимость отдыхаТребования Роспотребнадзора повлияют на стоимость отдыхаФото: Артем КИЛЬКИН
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Новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в гостиницах и иных местах для временного проживания могут повлиять на стоимость отдыха, поскольку в один номер рекомендуется заселять только одного человека или семью.

Кроме того, отмечается необходимость термометрии гостей и использование бесконтактных средств измерения. Персонал также обязательно обследовать на наличие коронавируса

«Проведение термометрии гостей при заезде в гостиницу, а также не реже одного раза в день, с использованием бесконтактных средств измерения (...) Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное», – говорится в рекомендациях ведомства.

Также рекомендуется организовать питание гостей в номерах или по меню, а расстановка столов должна быть с соблюдением социального дистанцирования - не менее двух метров. Рассадка не более одного человека за столом.

Как писал сайт kp.ru, постепенное снятие ограничений на внутренний туризм должно начаться 1 июня. Изначально откроются санатории с медицинской лицензией - к ним требования такие же, как к больницам. На данный момент Роспотребнадзор и Ростуризм ведут диалог, на каких условиях будут работать остальные объекты размещения туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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