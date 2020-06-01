Требования Роспотребнадзора могут повлиять на стоимость отдыха
Новые рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в гостиницах и иных местах для временного проживания могут повлиять на стоимость отдыха, поскольку в один номер рекомендуется заселять только одного человека или семью.
Кроме того, отмечается необходимость термометрии гостей и использование бесконтактных средств измерения. Персонал также обязательно обследовать на наличие коронавируса
«Проведение термометрии гостей при заезде в гостиницу, а также не реже одного раза в день, с использованием бесконтактных средств измерения (...) Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное», – говорится в рекомендациях ведомства.
Также рекомендуется организовать питание гостей в номерах или по меню, а расстановка столов должна быть с соблюдением социального дистанцирования - не менее двух метров. Рассадка не более одного человека за столом.
Как писал сайт kp.ru, постепенное снятие ограничений на внутренний туризм должно начаться 1 июня. Изначально откроются санатории с медицинской лицензией - к ним требования такие же, как к больницам. На данный момент Роспотребнадзор и Ростуризм ведут диалог, на каких условиях будут работать остальные объекты размещения туристов.
ИСТОЧНИК KP.RU