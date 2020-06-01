Названа оптимальная дата голосования по поправкам в Конституцию РФ

1 Июнь 2020 2020-06-01T16:39:40+03:00

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По мере улучшения ситуации с пандемией мы возвращаемся к нормальной жизни, и можно подумать о поправках в Конституцию. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

Глава ЦИК Элла Памфилова назвала 1 июня оптимальным днем для голосования по подправкам в основной закон страны 1 июня. Она напомнила, что 3 июля начинается ЕГЭ, а многие избирательные участки расположены в школах.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в конституцию Андрей Клишас предложил провести голосование по поправкам можно в конце июня.

Однако российский лидер заявил, что нужно 30 дней с момента объявления дня голосования по подправкам в основной закон страны и отработать механизмы безопасности граждан от коронавируса. Он также напомним, что были идеи провести голосование в День Парада - 24 июня, но призвал "ничего не смешивать"

ИСТОЧНИК KP.RU