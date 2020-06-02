2020-06-02T11:19:48+03:00
Общество

Психолог рассказала, как подготовиться к жизни после изоляции

В период адаптации важно относиться к организму бережно и не ставить сложно достижимых целей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Психолог рассказала. как подготовиться к жизни после изоляцииПсихолог рассказала. как подготовиться к жизни после изоляцииФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Возвращаться к привычной жизни после длительного периода самоизоляции следует постепенно. Ставить перед собой краткосрочные и сложно выполнимые цели – неправильно, такое отношение может вызвать новую волну стресса после пандемии. Такое мнение выразила психолог Надежда Сафьян.

«Мы несколько месяцев находимся в состоянии напряжения - это длительный стресс. Некоторые наши ресурсы истощены, поэтому следует отнестись к себе бережно: снижать планки, не ставить огромных целей и жестких сроков. Начинать с простых задач, оставлять время на отдых и физическую активность», - цитирует специалиста «Российская газета».

Психолог добавила, что после пандемии могут проявиться и отсроченные последствия. В частности, это потеря чувство безопасности, недоверие к людям, поскольку каждый из них может служит разносчиком инфекции. В этом случае важно осознать внутренние процессы, чувства по отношению к происходящему и поставить точку. Иначе это может привести к накоплению фоновой напряженности и даже к депрессии, считает Сафьян.

Напомним, ранее стало известно, что во вторник, 2 июня, в Москве выздоровели более 8 тысяч человек. Всего в столице от коронавируса вылечились уже 88269 горожан, передает «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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