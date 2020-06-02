2020-06-02T12:41:29+03:00
Общество

Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия

111-летний счастливчик признался, что его оберегает любовь семьи
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Старейший мужчина в мире Думитру КоманескуСтарейший мужчина в мире Думитру КоманескуФото: Facebook
Изменить размер текста:

Самым старым мужчиной в мире признан житель Бухареста Думитру Команеску. Мужчине сейчас 111 лет, и свое звание главного долгожителя планеты он получил после смерти 112-летнего жителя Британии Боба Уэйтона.

«Для меня большая честь быть официально старейшим человеком в мире и представлять Румынию на самом высоком уровне! Это невероятно!», — цитирует слова Команеску после официальной церемонии сайт «Свободная пресса».

Думитру родился 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос. В молодости он учился на факультете математики у Георгце Цицейки, который основал местную школу дифференциальной геометрии.

Однако искать работу по профилю мужчина не захотел. Команеску бросил науку и начал изучать сельское хозяйство. В этой сфере в дальнейшем он и проработал порядка 70 лет.

На вопрос, что же помогло ему дожить до столь преклонного возраста, Думитру ответил, что ни образ жизни, ни питание, ни привычки тут не при чем. Все дело в том, что его жена, дети и внуки очень сильно любят его. И это дает ему силы справляться с любыми сложностями и болезнями, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В России планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса осенью
Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия
Главный храм вооруженных сил откроется 22 июня
В Параде Победы примут участие военные с иммунитетом к коронавирусу
В России планирует развивать агротуризм на фоне пандемии
Перчатки на входе и не больше 12 человек в час: В Роспотребнадзоре дали рекомендации по голосованию 1 июля
В правительстве утвердили дорожную карту по раздельному сбору мусора
Психолог рассказала, как подготовиться к жизни после изоляции
В Совфеде одобрили закон об удвоении детских пособий
Российские ученые разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта
В Совфеде прокомментировали идею компенсации невыплаченных алиментов
Россия может увеличить объемы производства золота вдвое
В России от коронавируса умерли 182 человека за сутки
Потерявшим работу в период пандемии предложили помочь с алиментами
После ослабления карантинных мер москвичи устремились в автосалоны
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле
Врач предупредил о вреде чрезмерной дезинфекции
В Томской области продолжается рост ключевых отраслей экономики
Миллиардер потребовал от властей США 14 триллионов долларов за 200 лет рабства
В Москве от коронавируса вылечились 6030 человек за сутки
На Украине посмотрели запуск Crew Dragon и заявили, что сами застряли "в лихих девяностых"
В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента