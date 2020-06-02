Старейший мужчина в мире раскрыл секрет своего долголетия

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:41:29+03:00

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Самым старым мужчиной в мире признан житель Бухареста Думитру Команеску. Мужчине сейчас 111 лет, и свое звание главного долгожителя планеты он получил после смерти 112-летнего жителя Британии Боба Уэйтона.

«Для меня большая честь быть официально старейшим человеком в мире и представлять Румынию на самом высоком уровне! Это невероятно!», — цитирует слова Команеску после официальной церемонии сайт «Свободная пресса».

Думитру родился 8 ноября 1908 года в коммуне Провица-де-Жос. В молодости он учился на факультете математики у Георгце Цицейки, который основал местную школу дифференциальной геометрии.

Однако искать работу по профилю мужчина не захотел. Команеску бросил науку и начал изучать сельское хозяйство. В этой сфере в дальнейшем он и проработал порядка 70 лет.

На вопрос, что же помогло ему дожить до столь преклонного возраста, Думитру ответил, что ни образ жизни, ни питание, ни привычки тут не при чем. Все дело в том, что его жена, дети и внуки очень сильно любят его. И это дает ему силы справляться с любыми сложностями и болезнями, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU