2020-06-03T00:02:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 3 июня 2020: открылись парикмахерские, салоны красоты и бани

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 3 июня 2020
Семен ЕЛЕНИН
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Фото: REUTERS
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В Подмосковье за сутки выявили еще 732 новых пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии диагноз подтвердили у более чем 40,4 тысяч человек. При этом уже в 12 городских округах общее число зараженных ковидом перевалило за 1 тысячу человек. А в двух из них - и больше 2 тысяч. За сутки наибольшим прирост новых пациентов зафиксирован в Подольске - плюс 101 человек. Городской муниципалитет продолжает занимать первое место в десятке муниципалитетов с наибольшем число больных коронавирусом.

1. Подольск - 2473 (+101)

2. Красногорск - 2025 (+18)

3. Королев - 1979 (+36)

4. Одинцово - 1805 (+17)

5. Люберцы - 1510 (+12)

6. Мытищи - 1340 (+12)

7. Коломна - 1339 (+38)

8. Балашиха - 1304 (+16)

9. Сергиев Посад - 1211 (+16)

10. Химки - 1125 (+12)

С сегодняшнего дня в Московской области начнут действовать новые послабления режима самоизоляции. Постановление об этом накануне подписал губернатор Андрей Воробьёв. С 3 июня могут открываться:

- Парикмахерские, салоны, красоты, бани и сауны. Единственное условие - у них должен быть отдельный вход и площадь не более 400 квадратных метров. Ну и еще перед открытием компания должна уведомить об этом органы местного самоуправления.

- Киногруппам разрешено вновь вернуться к съемкам фильмов (команда не должна превышать 50 человек).

- В библиотеках будут выдавать книги. Читальные залы пока закрыты.

- В общественном транспорте вновь можно оплачивать проезд банковской картой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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