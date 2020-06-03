Коронавирус в Московской области, последние новости на 3 июня 2020: открылись парикмахерские, салоны красоты и бани
В Подмосковье за сутки выявили еще 732 новых пациентов с коронавирусом. С начала эпидемии диагноз подтвердили у более чем 40,4 тысяч человек. При этом уже в 12 городских округах общее число зараженных ковидом перевалило за 1 тысячу человек. А в двух из них - и больше 2 тысяч. За сутки наибольшим прирост новых пациентов зафиксирован в Подольске - плюс 101 человек. Городской муниципалитет продолжает занимать первое место в десятке муниципалитетов с наибольшем число больных коронавирусом.
1. Подольск - 2473 (+101)
2. Красногорск - 2025 (+18)
3. Королев - 1979 (+36)
4. Одинцово - 1805 (+17)
5. Люберцы - 1510 (+12)
6. Мытищи - 1340 (+12)
7. Коломна - 1339 (+38)
8. Балашиха - 1304 (+16)
9. Сергиев Посад - 1211 (+16)
10. Химки - 1125 (+12)
С сегодняшнего дня в Московской области начнут действовать новые послабления режима самоизоляции. Постановление об этом накануне подписал губернатор Андрей Воробьёв. С 3 июня могут открываться:
- Парикмахерские, салоны, красоты, бани и сауны. Единственное условие - у них должен быть отдельный вход и площадь не более 400 квадратных метров. Ну и еще перед открытием компания должна уведомить об этом органы местного самоуправления.
- Киногруппам разрешено вновь вернуться к съемкам фильмов (команда не должна превышать 50 человек).
- В библиотеках будут выдавать книги. Читальные залы пока закрыты.
- В общественном транспорте вновь можно оплачивать проезд банковской картой.
ИСТОЧНИК KP.RU
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