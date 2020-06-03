2020-06-03T10:14:16+03:00
Общество

Парламент Якутии расширяет использование цифровых технологий для обеспечения открытости

На сайте госсобрания можно голосовать
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Технология проведения совещаний в дистанционном режиме все больше встраивается в жизнь якутского парламента. И если сначала удаленный режим работы был сопряжен с некоторыми техническими сложностями, то введение модуля голосования в личном кабинете народного избранника, позволило поставить работу Ил Тумэна на поток. Как отметил спикер парламента Петр Гоголев, эта возможность ранее была продумана для заседаний комитетов, но в связи с новыми реалиями нашла применение, встроившись в процедуру голосования на дистанционных заседаниях.

Одной из основных задач модернизации сайта является обеспечение политики открытости работы Госсобрания Якутии. На портале уже имеется возможность обсуждения законодательных инициатив гражданами.

Отметим, что наряду с онлайн открытостью, парламент продолжает проводить политику открытости и в оффлайне.

В парламенте созданы совещательные органы - Ассамблея депутатов — представителей коренных малочисленных народов Севера РС(Я) и Общественно-консультативный совет при Председателе Государственного Собрания (Ил Тумэн), в состав которого вошли экс-председатели Ил Тумэна и депутаты предыдущих созывов. На различных площадках «Открытый парламент», «Муниципальный час», «Час эксперта» общественники помогают в выработке закинициатив народных депутатов Ил Тумэна.

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