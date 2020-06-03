ВОЗ сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и Украине
Ситуация с распространением коронавируса становится стабильной в России и Украине, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в ходе онлайн-брифинга Европейского регионального бюро организации.
Он отметил, что в европейском регионе сейчас насчитывается более 2,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, а скончались уже больше 181 тысячи человек. При этом риски остаются высокими, несмотря на сокращение числа случаев заражения в два раза по сравнению с апрелем.
- В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь, - добавил Клюге.
Сайт KP.ru ранее сообщал, что представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович высоко оценила предпринятые российским правительством масштабные меры борьбы с коронавирусом. Она отметила, что шаги России помогут избежать "европейского" сценария эпидемии, замедлить темп распространения инфекции и, как следствие, на пике вспышки заболевания уменьшить число инфицированных.
ИСТОЧНИК KP.RU