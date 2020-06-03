В Роскачестве предупредили об опасных токсинах в овощах и фруктах

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:36:56+03:00

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Во время созревания овощи и фрукты могут содержать токсины, нужные растениям для защиты от насекомых и паразитов, сообщили в Роскачестве. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать определённые правила для приёма таких продуктов в пищу. При этом количество токсинов зависит от степени созревания продукта, от того, сколько их съесть и как приготовить.

ИСТОЧНИК KP.RU