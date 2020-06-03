В Роскачестве предупредили об опасных токсинах в овощах и фруктах
Для употребления этих продуктов в пищу следует соблюдать необходимые правила
Овощи и фрукты содержат органические яды, количество которых зависит от зрелости и способов обработки продуктаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во время созревания овощи и фрукты могут содержать токсины, нужные растениям для защиты от насекомых и паразитов, сообщили в Роскачестве. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать определённые правила для приёма таких продуктов в пищу. При этом количество токсинов зависит от степени созревания продукта, от того, сколько их съесть и как приготовить.
ИСТОЧНИК KP.RU