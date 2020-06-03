"Ты разбил мое окно": Владелец магазина в США заставил участника протестов ползать по земле

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:09:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Стихийные протесты в США бушуют уже не первую неделю. Первоначально мирные акции переросли в погромы и стычки с полицией. Но достается не только полицейским, не меньше страдают и владельцы торговых точек, чьи магазины грабят и громят. Однако некоторым все же удается отбиться от мародеров.

Так, владелец магазина в городе Сакраменто смог самостоятельно противостоять банде грабителей. Правда, пришлось прибегнуть к помощи оружия. На кадрах видео, которое записал сам американец, видно, как он тычет автоматическим оружием в сторону лежащего на земле чернокожего мужчины. Тот, в свою очередь, пытается хоть как-то защититься, загораживая лицо рукой. Затем происходит классический диалог: "Не стреляй, брат" и "Не брат ты мне". Владелец магазина продолжает отчитывать неудачливого грабителя, который разбил ему окна.

Видео мигом разлетелось в социальных сетях.

- Это же Лос-Анджелес 1992 год, - пишут пользователи, имея в виду массовые беспорядки, происходившие в Лос-Анджелесе с 29 апреля по 4 мая 1992 года. Тогда протесты повлекли за собой гибель 63 человек.

- Это расизм заставил его грабить магазины? - осуждают грабителя в комментариях.

- Хорошо, что этот парень смог отбиться от мародеров, - подхватывают пользователи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/782850" frameborder="0"></iframe> «Ты разбил мое окно» владелец магазина в США угрожает участнику протестов.

ИСТОЧНИК KP.RU