2020-06-05T18:29:48+03:00
В мире

В Испании отказались принимать туристов как минимум до 1 июля

Ранее испанские власти отказались открывать внутренние границы для стран Шенгенской зоны с 15 июня
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Испании снимают внутренние ограничения, но границы открывать не спешатВ Испании снимают внутренние ограничения, но границы открывать не спешатФото: Алексей МАТВЕЕВ
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Испания еще минимум месяц будет закрыта для туристов из стран Шенгенской зоны и граждан третьих стран.

Пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро заявила, что ограничения будут действовать до 1 июля. При этом, режим блокировки могут продлить и до августа, если случаи заболевания продолжат расти.

- Испания является исключением, в отличие от стран ЕС и стран Шенгенской зоны, которые собираются открыть внутренние границы с 15 июня, испанцы этого делать не собираются,- приводит слова министра внутренних дел Бельгии Питера де Крема Reuters.

Отказ от приема иностранцев сильно ударил по экономике Испании, на туризм приходится 12% ВВП страны. Но еще больше в Испании опасаются повторения кризиса системы здравоохранения, который произошел весной 2020 года на фоне пандемии.

Внутри страны продолжают снимать ограничения, с понедельника в Мадриде и Барселоне посетителям разрешат сидеть внутри кафе, а не только на террасах, дети смогут играть на улице в любое время дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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