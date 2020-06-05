В Испании отказались принимать туристов как минимум до 1 июля

5 Июнь 2020 2020-06-05T18:29:48+03:00

В Испании снимают внутренние ограничения, но границы открывать не спешат Фото: Алексей МАТВЕЕВ

Изменить размер текста: A A

Испания еще минимум месяц будет закрыта для туристов из стран Шенгенской зоны и граждан третьих стран.

Пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро заявила, что ограничения будут действовать до 1 июля. При этом, режим блокировки могут продлить и до августа, если случаи заболевания продолжат расти.

- Испания является исключением, в отличие от стран ЕС и стран Шенгенской зоны, которые собираются открыть внутренние границы с 15 июня, испанцы этого делать не собираются,- приводит слова министра внутренних дел Бельгии Питера де Крема Reuters.

Отказ от приема иностранцев сильно ударил по экономике Испании, на туризм приходится 12% ВВП страны. Но еще больше в Испании опасаются повторения кризиса системы здравоохранения, который произошел весной 2020 года на фоне пандемии.

Внутри страны продолжают снимать ограничения, с понедельника в Мадриде и Барселоне посетителям разрешат сидеть внутри кафе, а не только на террасах, дети смогут играть на улице в любое время дня.

ИСТОЧНИК KP.RU