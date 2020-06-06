2020-06-05T22:15:13+03:00
Общество

Погода в Москве на 6 июня 2020: в столице потеплеет до +22 градусов

Рассказываем про погоду в Москве 6 июня 2020 года
Ксения АНУФРИЕВА
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Погода в Москве на 6 июня 2020: в столице потеплеет до +22 градусовПогода в Москве на 6 июня 2020: в столице потеплеет до +22 градусовФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителей столицы снова ждет небольшой дождь, но в город наконец возвращается темплая летняя погода. О погоде в Москве и области на субботу, 6 июня 2020 года, рассказали синоптики Росгидромета.

Ночью в городе температура воздуха сохраниться на уровне +10 градусов по Цельсию, но уже к обеду синоптики обещают потепление до +22 градусов. Солнечной погоды в эту субботу ждать не следует: специалисты прогнозируют облачность с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер южный до 3 метров в секунду, атмосферное давление 744-746 мм рт. ст., влажность воздуха около 75-78 процентов.

6 июня на всей территории Московской области прогнозируется I класс пожарной опасности, предупреждают специалисты МЧС.

В последнее время рекордный уровень осадков в Москве уже стал для местных жителей привычным делом. Май в этом году оказался самым дождливым за всю историю метеонаблюдений, побив два суточных рекорда. Однако синоптики уверяют, что на этих выходных сильные ливни должны закончиться – в городе вернется долгожданная летняя жара. На следующей неделе, вплоть до 15 июня, почти каждый день будет около +30 градусов по Цельсию. Вторая половина месяца будет теплой и сухой.

Кстати, в эту субботу российская столица будет отмечать День флага и герба Москвы и День Георгия Победоносца — одного из покровителей города. Тематические изображения появятся на медиафасадах и цифровых билбордах, а также на жилых и административных зданиях города.

Праздник 6 июня не только у москвичей, но и у всех жителей России – в субботу празднуется международный День русского языка, утвержденный ООН в 2010 году. Именно в этот день, 6 июня 1799 года, родился великий русский поэт, драматург и прозаик Александр Сергеевич Пушкин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Москве на 6 июня 2020: в столице потеплеет до +22 градусов
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