2020-06-06T10:09:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Ускорились темпы распространения коронавируса в мире

Однако статистика смертности от коронавирусной инфекции начала идти на спад
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ускорились темпы распространения коронавируса в миреУскорились темпы распространения коронавируса в миреФото: REUTERS
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В первую неделю мая прирост случаев инфицирования коронавирусом составлял около 86 тысяч зараженных ежедневно. Однако за последнюю неделю этот показатель резко вырос и теперь каждый день выявляют около 114 тысяч новых случаев.

Как уточняет Daily Mail, прирост заболеваемости отмечен в Индии, России и государствах Южной Америки.

В то же время, статистика смертности пациентов с коронавирусной инфекцией начала идти на спад. Максимальный показатель зафиксировали 16 апреля, когда зарегистрировали 1,35 смерти на один миллион человек. На данный момент уровень смертности упал вдвое – до 0,67, а ежедневный прирост летальных исходов составляет до 4,3 тысячи. В мае этот показатель был на уровне 5,1 тысячи.

По последним данным в мире подтверждено 6 88 9049 инфицированных, из них 147 159 за минувшие сутки. Общее число погибших составляет 399 920 человек (+5 033), выздоровевших – 3 350 600 (+ 99 673).

ИСТОЧНИК KP.RU

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