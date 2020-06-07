Коронавирус в Московской области, последние новости на 7 июня 2020: От COVID-19 излечились 532 человека

7 Июнь 2020 2020-06-06T21:55:50+03:00

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За минувшие сутки в Московской области было выявлено 758 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом общее число зараженных превысило 43 тысячи человек. Это количество всех больных с диагностированным COVID-19 с начала пандемии. Четверть из них уже выписали из больниц или сняли из-под наблюдения — около 11 тысяч человек.

Если в Москве последние дни ежедневный прирост больных в полтора, а то и два раза меньше, чем выздоровевших, то в области пока не наблюдается такой динамики. За последние сутки выздоровели 523 человека.

Если говорить о наибольшем числе зарегистрированных случаев заражения, то в лидерах Подольск, Красногорск и Королев. Если первое время наибольший рост наблюдался в Одинцово, то на 7 июня он оказался только на четвертом месте по общему числу выявленных случаев. Кроме того, здесь стали выявлять гораздо меньше заболевших, чем в соседних муниципалитетах. Например, за последние сутки вообще ни одного случая.

Если изучать районы Подмосковья по ежедневному приросту, то в лидерах вновь оказывается Подольск (+86). Однако на втором и третьем месте не Красногорск(+37) с Королевым(+35), а Химки (+42) и Раменское (+40).

При этом в Московской области не осталось крупных городов и округов, где бы не были выявлены случаи коронавируса. Меньше всего болезнь затронула жителей Видного и Звенигорода — по два пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU