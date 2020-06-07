Нуньес победила Фелицию Спенсер в главном бою турнира UFC 250, защитив чемпионский титул

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:44:22+03:00

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На утро 7 июня по московскому времени, когда в американском Лас-Вегасе еще был вечер 6 июня, на главный бой UFC 250, очередного "номерного" турнира лучшего в мире промоушена по смешанным единоборствам, вышли две девушки. Опытная Аманда Нуньес отстаивала свой чемпионский пояс в полулегком весе в поединке против канадки Фелиции Спенсер.

Нуньес владеет званием лучшей в своем весе с 2018 года. И ее поединок должен был пройти еще месяц назад. Однако же когда грянула пандемия коронавируса, то UFC отложила все турниры и в том числе данный. Пришлось подождать.

С первых же минут боя бразильская спортсменка начала активно вести бой. И канадка Спенсер была, по сути, вторым номером. Аманда Нуньес была очень активна. И добилась в итоге победы. Бразильянка защитила свое чемпионское звание.

ИСТОЧНИК KP.RU