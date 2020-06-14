Журналисты сняли, как Трамп с трудом идет по пандусу и не может удержать стакан одной рукой

14 Июнь 2020 2020-06-14T15:19:35+03:00

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Американцы забеспокоились о здоровье президента после его выступления перед выпускниками вузов в Вест-Пойнте 13 июня. Дональд Трамп дал сразу несколько поводов - сначала он попытался попить воды, но не смог удержать стеклянный стакан одной рукой. Затем сложности возникли при спуске с пандуса - 74-летний президент шел с большим трудом.

Когда запись попали в Интернет, американцы тут же вспомнили слова лечащего врача Трампа, который еще в 2016 году, когда состоялись выборы, заявил, что дает гражданам США "самого здорового президента, которого когда-либо видели".

- Он сильно дрожит, чтобы держать воду в одной руке, не проливая ее,- заметили в комментариях в YouTube.

Трамп с трудом спустился по пандусу.Trump walk ramp extremely carefully at the end of his West Point speech Trump drink water Sent to Walter Reed Is it Parkinson? #trumpisnotwell

- У Трампа было четыре отсрочки призыва для колледжа и одна из-за "больных ног",- написала Fairland3.

Президент решил объясниться в твиттер:

- Пандус, по которому я спустился после своей речи в Вест-Пойнте, был очень длинным и крутым, не имел поручней и, что самое важное, был очень скользким,- написал Трамп. - Последние десять футов я пробежал, когда вышел на ровную поверхность.

Ранее президент США признался, что пьет лекарство от коронавируса, чтобы не заразиться. Этот препарат в нескольких странах уже запретили из-за побочных эффектов.

Трамп не смог удержать стакан в одной руке.Trump strange water drinking and can't pronounce "ceremony" West Point commencement speech https://youtu.be/NObgJ4RRZ2g

ИСТОЧНИК KP.RU