Журналисты сняли, как Трамп с трудом идет по пандусу и не может удержать стакан одной рукой

Американцы забеспокоились о здоровье президента после его выступления перед выпускниками вузов в Вест-Пойнте 13 июня. Дональд Трамп дал сразу несколько поводов - сначала он попытался попить воды, но не смог удержать стеклянный стакан одной рукой. Затем сложности возникли при спуске с пандуса - 74-летний президент шел с большим трудом.

Когда запись попали в Интернет, американцы тут же вспомнили слова лечащего врача Трампа, который еще в 2016 году, когда состоялись выборы, заявил, что дает гражданам США "самого здорового президента, которого когда-либо видели".

- Он сильно дрожит, чтобы держать воду в одной руке, не проливая ее,- заметили в комментариях в YouTube.

Трамп с трудом спустился по пандусу.Trump walk ramp extremely carefully at the end of his West Point speech Trump drink water Sent to Walter Reed Is it Parkinson? #trumpisnotwell