Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона из-за коронавируса
Отельеры Туниса заявили о срыве туристичексого сезона в 2002 году из-за мер по сдерживанию коронавируса. Власти открыли границы, но ввели правила по приему иностранцев и размещения в отелях.
Перед вылетом туристам обязательно надо заполнить специальный бланк - этот бланк показывают по прибытию в Тунис, дальше - предоставление результата ПЦР теста на коронавирус, бумага действительна только 72 часа. На шестой день пребывания в Тунисе - сдают еще один тест. Кроме того, отели для открытия должны получить протокол санитарной безопасности.
Все это, по мнению, отельеров еще больше усложняет работу и сокращает число желающих здесь отдохнуть,
- После ознакомления с объявленными 12 июня мерами, связанными с пересечением границы, Национальный совет Федерации объявляет: после этого нельзя говорить о туристическом сезоне в 2020 году,- сказано в заявлении, опубликованном в Facebook организации.
Союз попросил пересмотреть меры или "смело закрыть границы".
ИСТОЧНИК KP.RU