2020-06-16T09:38:52+03:00
В мире

Тунисские отельеры заявили о срыве туристического сезона из-за коронавируса

Предприниматели отрасли критикуют принятые властями "полумеры"
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Тунисе границы открыли, но работать отели нормально не могут из-за новых правилВ Тунисе границы открыли, но работать отели нормально не могут из-за новых правилФото: Олег УКЛАДОВ
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Отельеры Туниса заявили о срыве туристичексого сезона в 2002 году из-за мер по сдерживанию коронавируса. Власти открыли границы, но ввели правила по приему иностранцев и размещения в отелях.

Перед вылетом туристам обязательно надо заполнить специальный бланк - этот бланк показывают по прибытию в Тунис, дальше - предоставление результата ПЦР теста на коронавирус, бумага действительна только 72 часа. На шестой день пребывания в Тунисе - сдают еще один тест. Кроме того, отели для открытия должны получить протокол санитарной безопасности.

Все это, по мнению, отельеров еще больше усложняет работу и сокращает число желающих здесь отдохнуть,

- После ознакомления с объявленными 12 июня мерами, связанными с пересечением границы, Национальный совет Федерации объявляет: после этого нельзя говорить о туристическом сезоне в 2020 году,- сказано в заявлении, опубликованном в Facebook организации.

Союз попросил пересмотреть меры или "смело закрыть границы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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