2020-06-16T12:46:01+03:00
Происшествия

В Москве трое мужчин вырвали из рук матери пятилетнего мальчика и скрылись

Нападавшие попали на записи камер видеонаблюдения [видео]
Елена АКИМОВА
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В Москве трое мужчин украли пятилетнего мальчикаВ Москве трое мужчин украли пятилетнего мальчика
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В Москве трое мужчин напали на молодую женщину и, вырвав у нее из рук пятилетнего мальчика, скрылись.

Все произошло рано утром в районе Строгино. Происшествие попало в объективы уличных камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, что мужчины ждут мать с ребенком около подъезда. Когда женщина выходит на улицу, она сразу понимает, что на улице не случайные посторонние люди. Мать закрывает сына собой, но крепкий мужчина отбрасывает ее с тротуара. Потом он берет мальчика на руки и направляется в строну припаркованного поблизости внедорожника Cadillac.

На автомобиле похитители скрылись с места, а женщина сразу же сообщила о случившемся полицейским. Она уверена, что ребенка увезли по заказу отца мальчика.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время идет розыск предполагаемых преступников. В Москве объявлен план «Перехват», сообщает Пятый канал.

Спустя несколько часов Следственный комитет сообщил, что машину удалось перехватить в Липецкой области. В машине вместе с ребенком находился находился отец мальчика.

Трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы.Инцидент произошел утром 16 июня в районе Строгино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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