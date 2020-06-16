В Москве трое мужчин вырвали из рук матери пятилетнего мальчика и скрылись
В Москве трое мужчин напали на молодую женщину и, вырвав у нее из рук пятилетнего мальчика, скрылись.
Все произошло рано утром в районе Строгино. Происшествие попало в объективы уличных камер видеонаблюдения.
На кадрах видно, что мужчины ждут мать с ребенком около подъезда. Когда женщина выходит на улицу, она сразу понимает, что на улице не случайные посторонние люди. Мать закрывает сына собой, но крепкий мужчина отбрасывает ее с тротуара. Потом он берет мальчика на руки и направляется в строну припаркованного поблизости внедорожника Cadillac.
На автомобиле похитители скрылись с места, а женщина сразу же сообщила о случившемся полицейским. Она уверена, что ребенка увезли по заказу отца мальчика.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящее время идет розыск предполагаемых преступников. В Москве объявлен план «Перехват», сообщает Пятый канал.
Спустя несколько часов Следственный комитет сообщил, что машину удалось перехватить в Липецкой области. В машине вместе с ребенком находился находился отец мальчика.
Трое мужчин похитили пятилетнего мальчика на северо-западе Москвы.Инцидент произошел утром 16 июня в районе Строгино.
ИСТОЧНИК KP.RU