США ввели новые санкции, под них попали Асад и его жена

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:30:00+03:00

Помпео сообщил о введении США санкций против Асада и его жены Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Помпео сообщил, что меры будут действовать, пока Сирия не прекратит "ненужную войну"

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о новых санкциях против Сирии со стороны США. Под их действие попадут действующий президент Сирии Башар Асад и его жена Асма Асад.

- Будут вводиться и новые санкции, пока Асад и его режим не остановят эту ненужную жестокую войну и не придут к соглашению, к которому призывает 2 254 резолюция Совета безопасности ООН, - написал Помпео в своём Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU