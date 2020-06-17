2020-06-17T15:30:00+03:00
Политика

США ввели новые санкции, под них попали Асад и его жена

Госсекретарь Помпео сообщил, что меры будут действовать, пока Сирия не прекратит "ненужную войну"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Помпео сообщил о введении США санкций против Асада и его женыПомпео сообщил о введении США санкций против Асада и его женыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госсекретарь США Майк Помпео заявил о новых санкциях против Сирии со стороны США. Под их действие попадут действующий президент Сирии Башар Асад и его жена Асма Асад.

- Будут вводиться и новые санкции, пока Асад и его режим не остановят эту ненужную жестокую войну и не придут к соглашению, к которому призывает 2 254 резолюция Совета безопасности ООН, - написал Помпео в своём Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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