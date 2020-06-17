В Вологодской области открывают музеи, библиотеки и разрешают уличную торговлю

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:43:31+03:00

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С 18 июня смогут возобновить работу магазины непродовольственных товаров площадью до 800 квадратных метров и с отдельным входом, нестационарные и уличные объекты торговли. С завтрашнего дня в школах начнутся оффлайн-консультации по подготовке к ЕГЭ.

Вновь открываются музеи: возможны как индивидуальные посещения, так и групповые, но не более 5 человек одновременно. Также начнут работу библиотеки, но пока только на выдачу и прием книг. Кроме того, на втором этапе возобновится работа туристских организаций.

«Как и прежде все организации обязаны неукоснительно соблюдать санитарно- эпидемиологические нормы и правила. Необходимо обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими предприятиями. Давайте сделаем масочный режим нормой для каждого из нас, культурой нашего поведения в условиях распространения инфекции», - заявил Олег Кувшинников.

Он отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе стабилизируется, всплеска заболеваемости после введения первого этапа не произошло. На 17 июня в области выявлено 1335 инфицированных, 825 человек выздоровели, 14 умерли.