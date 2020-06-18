2020-06-18T07:47:12+03:00
В мире

«Самое время меняться»: бренд Uncle Ben’s выберет новый логотип после расовых протестов

Производителя риса обвиняют в расизме из-за изображения чернокожего мужчины на упаковке продукта
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: официальный сайт Uncle Ben’sФото: официальный сайт Uncle Ben’s
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Американская компания Mars Food North America намерена изменить логотип своего бренда скоро варящегося риса и связанных с ним пищевых продуктов Uncle Ben’s из-за обвинений в расизме. В компании отметили, что «сейчас самое подходящее время для развития» бренда и изменений, в том числе и визуального.

На упаковке Uncle Ben’s можно увидеть пожилого чернокожего мужчину, но после протестов, которые прокатились по всем Штатам, компания заявила, что как глобальный бренд «несет ответственность за то, чтобы помочь положить конец расовым предрассудкам и несправедливости»

«Расизму нет места в обществе. Мы солидарны с черным сообществом, нашими партнерами и партнерами в борьбе за социальную справедливость (…) Мы знаем, что для осуществления необходимых системных изменений потребуются коллективные усилия всех нас - отдельных лиц, сообществ и организаций всех размеров по всему миру», - приводит Yahoo заявлении компании

Имя Uncle Ben's (дядя Бен) стало использоваться в 1940-х годах после того, как один из основателей Гордон Харвелл и его деловой партнер обсудили образ знаменитого фермера из Техаса, известного как дядя Бен и прославившегося своим рисом. Изображение чернокожего мужчины на коробке было смоделировано по образцу Фрэнка Брауна, официанта в Чикагском ресторане, где у Харвелла пришла идея о новом названии продукта.

За несколько часов до сообщений об изменении логотипа Uncle Ben’s, подобные заявления сделала PepsiCo, которая намерена изменить название и логотип производителя сладких сиропов Aunt Jemima.

ИСТОЧНИК KP.RU

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