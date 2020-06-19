2020-06-19T14:20:24+03:00
Общество

В Гидрометцентре пообещали жаркий и сухой июль

Во многих регионах температура воздуха превысит климатическую норму
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Гидрометцентре пообещали жаркий июльВ Гидрометцентре пообещали жаркий июльФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Второй месяц лета станет жарким и сухим. В европейской части России ожидается много теплых и солнечных дней. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По данным синоптиков в центре, в Поволжье и на юге температура ожидается выше климатической нормы. Так, в центре европейской территории нашей страны температура может задержаться на уровне 29, а в Поволжье – 30 градусов.

На юге, в том числе на курортах Краснодарского края и Крыма, июль также будет очень жарким. Ожидается, что воздух здесь прогреется от 28 до 33 градусов.

В Москве июль также будет теплым. Днем средняя температура в городе будет колебаться от 23 до 28 градусов, а ночью держаться на уровне 12-17 градусов тепла. Осадков в регионе за месяц может выпасть около 94 миллиметров. При этом, что июль, традиционно считается самым дождливым летним месяцем, синоптики прогнозируют небольшое количество осадков в этом году, передает «Российская газета».

Также мало осадков будет и на востоке Центрального округа. А вот в Мурманской области и Ненецком округе дожде наоборот обещают очень много. В остальных регионах все будет в пределах климатической нормы, отметили в Гидрометцентре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Россия достойно ответила на угрозу эпидемии
Эксперт оценил сроки стабилизации рынка нефти
Евросоюз продлил санкции против России
Ученые предложили использовать "детскую" вакцину MMR против коронавируса
Умер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во "Властелине колец"
Владимир Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
"Проявляется через глаза, а не в легких": Назван необычный первичный симптом коронавируса
Во Франции умер петух, которого не смогли засудить любители тишины
Москвичей предупредили о резком похолодании
В Испании для туристов введут правила «экстремальной гигиены»
Россияне стали хуже платить за услуги ЖКХ во время пандемии коронавируса
В Гидрометцентре пообещали жаркий и сухой июль
При встрече целуются в нос, а в разлуке скучают: коала и вомбат подружились на карантине
Лукашенко и Путин договорились о встрече в Москве
Эксперт объяснил, что Украина ждет от новых американских катеров в Черном море
В Кремле прокомментировали задержание кандидата в президенты Белоруссии Бабарико
Российская обсерватория построила лучшую в мире рентгеновскую карту всего неба
Путин провел телефонный разговор с Лукашенко
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5%
Нужна ли маска на российском пляже рассказали в Ростуримзме
Лукашенко сообщил, что власти сорвали план «некоего майдана» в Белоруссии
Facebook и Twitter не нашли следов вмешательства других стран в американские протесты
Эксперты спрогнозировали, насколько увеличатся цены на бензин за лето
В Кремле допустили, что список гостей Парада победы скорректируют
В Кремле отреагировали на заявление, что Путин может играть на Трампе как на скрипке
В Москве прирост новых случаев коронавируса за месяц сократился в 4 раза
Все выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа
В сточных водах Милана был коронавирус еще в декабре 2019 года
Президент Союза турагентств считает, что курортный сбор в России все-таки отменят