2020-06-19T21:40:39+03:00
Политика

Президент Туркмении не придет на парад Победы в Москву

Об этом Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в разговоре с Путиным
Ася КУЗНЕЦОВА
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Бердымухамедов в разговоре с Путиным сообщил, что не сможет приехать на 24 июняБердымухамедов в разговоре с Путиным сообщил, что не сможет приехать на 24 июняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сообщил в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что не приедет в Москву на Парад Победы, который пройдёт 24 июня. Об этом сообщает государственное информагентство Туркмении.

- Президент Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Президента Владимира Путина с предстоящими торжествами в честь общего Праздника Победы, которые состоятся в Москве 24 июня, и пожелал успешного проведения всех юбилейных мероприятий, - сказано в публикации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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