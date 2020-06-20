Китайский депутат объяснил, почему КНР не признаёт Крым
В беседе с «КП» депутат парламента КНР от Китайской партии стремления к справедливости, господин Вань Ган, объяснил, почему китайская сторона «не может судить, кому принадлежит Крым»:
— Мы не имеем права судить, чей на самом деле Крым, так как и Россия и Украина сильно сплетены друг с другом судьбами народов и событиями… Решая вопрос Крыма, необходимо всё грамотно взвесить и оценить, чтобы не допускать обострение ситуации, как это, к сожалению, произошло в Донецке и Луганске. Китайская сторона призывает рассматривать текущую ситуацию в политическом ключе и сохраняет сдержанность по этому вопросу. Мы также надеемся, что данный вопрос спустя время можно будет урегулировать мирным путем, — подчеркнул собеседник «КП».
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ИСТОЧНИК KP.RU