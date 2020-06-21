2020-06-21T20:02:46+03:00
Спорт

РФС и премьер-лига сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубах

Они заверили, что из-за заражения игроков сезон не будет остановлен
Ксения АНУФРИЕВА
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РФС и премьер-лига сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубахРФС и премьер-лига сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубахФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сразу после восстановления чемпионата РПЛ после пандемии коронавируса инфекцией заразились футболисты сразу двух клубов: "Ростов" и "Динамо". В связи с этим Российский футбольный союз и Российская премьер-лига 21 июня сделали совместное заявление, в котором указали, что сезон не будет остановлен из-за карантина в клубах.

- Речи о том, чтобы остановить сезон, сейчас нет. Мы считаем, что союз, лига и клубы смогут обеспечить безопасность на тренировках и матчах, а игроки смогут доиграть все встречи сезона, несмотря на ситуацию. РФС и РПЛ надеются, что клубы будут ответственно подходить к выполнению регламента о возобновлении. Самое главное – это безопасность футболистов, - отметили представители лиги и союза. Заявление специалистов было представлено на официальном сайте РФС.

РФС и РПЛ также объяснили, почему матч с участием ростовчан не был перенесен, а "Динамо" свою встречу проведет в июле. По их мнению, перенос соревнования должен основываться на обоюдном согласие клубов.

- Команды ориентируются на согласованный перед рестартом сезона календарь. Перенос матчей создает для них лишние проблемы, ведь при изменении графика соревнований нужно корректировать график тренировок, логистику. Клубы оказываются, таким образом, в заведомо более трудном положении по сравнению с ближайшими конкурентами, а к этому не все готовы.

Представители союза и лиги подчеркнули, что во время эпидемии COVID-19 вспышка заболевания в клубах «не является форс-мажором». И лига, и РФС отказались брать на себя принятие решений, полностью уступив это клубам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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