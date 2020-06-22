2020-06-22T09:40:00+03:00
Общество

Какая окрошка правильная: Роскачество рекомендует заменить колбасу

Снизить калорийность блюда можно, добавив в него филе курицы или индейки
Ася КУЗНЕЦОВА
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Роскачество рекомендует заменить колбасу в окрошке отварным филе курицы или индейкиРоскачество рекомендует заменить колбасу в окрошке отварным филе курицы или индейкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Роскачестве людям, контролирующим свой вес и рацион питания, рекомендовали заменить колбасу в окрошке на филе курицы или индейки. Сообщение ведомства опубликовано на его сайте.

При приготовлении окрошки с редисом, огурцами, яйцами, картофелем, колбасой и зеленью калорийность одной порции в 300 - 400 грамм составляет 380 - 420 килокалорий, независимо того, заправлена она кефиром или квасом. Основная калорийность приходится на колбасу или ветчину (257 - 263 килокалорий на 100 грамм). Если заменить её на отварное филе курицы или индейки, калорийность значительно снизится, поскольку энергетическая ценность филе составляет 113 - 1330 ккал на 100 грамм, отмечается в сообщении Роскачества.

Ранее сайт KP.ru публиковал рекомендованные рецепты окрошки для желающих контролировать свой вес. Среди них окрошка с перепелиными яйцами и окрошка на тане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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