2020-06-23T13:57:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Китайский эксперт рассказал, может ли коронавирус передаваться через пищу

Подобные опасения появились после новой вспышки инфекции на оптовом рынке в Пекине
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Китайский эксперт опроверг миф о передаче коронавируса через пищуКитайский эксперт опроверг миф о передаче коронавируса через пищуФото: REUTERS
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Коронавирус не передается через продукты питания. К такому выводу пришла эксперт государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Ли Фэнцинь. По ее словам, в мире не выявлено ни одного случая заражения COVID-19 через пищу.

- Большой массив данных свидетельствует о том, что пищевые продукты не могут заражаться COVID-19, но могут быть загрязнены, - добавила Ли Фэнцинь.

Она пояснила, что есть два пути загрязнения пищевых продуктов: через упаковку, на которой был вирус или же зараженным человеком, который занимается переработкой продуктов питания.

Опасения по поводу того, что коронавирус может передаваться через еду, появились после новой вспышки инфекции на крупном оптовом рынке «Синьфади» в Пекине. Источником коронавируса оказалась доска для разделки импортируемого лосося.

Людей, находившихся на рынке, сразу же протестировали на COVID-19. Анализ 45 человек из 517 дал положительный результат.

Из-за новой вспышки в Пекине вновь запретили спортивные массовые мероприятия, туристов временно не будут пускать в регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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