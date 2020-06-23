23 Июнь 2020 2020-06-23T19:00:09+03:00

Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Поправки в Конституцию Российской Федерации вступят в силу, только если их поддержат российские граждане. Об этом в ходе своего обращения к россиянам заявил президент России Владимир Путин и подчеркнул, что именно воля народа важна для обеспечения надёжных условий «уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд».

«Считаю важным подчеркнуть. Первого июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат», - сказал российский лидер

По словам главы государства, в случае принятия, новые положения Конституции зададут «гораздо более высокие требования» к эффективности всей экономической и социальной политики страны, а также к решению задач по повышению качества жизни граждан.

«Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях», - заключил президент.

Напомним, Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/786617" frameborder="0"></iframe> Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU