2020-06-23T19:00:09+03:00
Общество

Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию

Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России состоится 1 июля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в КонституциюПутин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в КонституциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Поправки в Конституцию Российской Федерации вступят в силу, только если их поддержат российские граждане. Об этом в ходе своего обращения к россиянам заявил президент России Владимир Путин и подчеркнул, что именно воля народа важна для обеспечения надёжных условий «уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперёд».

«Считаю важным подчеркнуть. Первого июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат», - сказал российский лидер

По словам главы государства, в случае принятия, новые положения Конституции зададут «гораздо более высокие требования» к эффективности всей экономической и социальной политики страны, а также к решению задач по повышению качества жизни граждан.

«Прошу это учитывать в своей работе и коллег в правительстве, и руководителей органов власти на всех уровнях», - заключил президент.

Напомним, Всероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля.

Путин рассказал о главном условии вступления в силу поправок в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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