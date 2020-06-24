«Провокация на пороге дома»: Китай выступил против планов США по размещению ракет

24 Июнь 2020 2020-06-24T18:38:08+03:00

В КНР заявили, что, позволив разместить американские ракеты на своей территории, страны превратятся в жертв геополитических планов Вашингтона

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Пекин выступает решительно против планов Вашингтона по размещению своих ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны Китая, старший полковник У Цянь.

По его словам, позволив разместить американские ракеты на своей территории, страны превратятся в жертв геополитических планов Вашингтона. Он призвал Японию и другие страны АТР «исходить из соображений обеспечения мира и стабильности в регионе», а также «проявлять осторожность при принятии решений», и не позволить Штатам разместить ракеты средней дальности на своей территории

У Цянь предупредил, что в «китайская сторона не будет сидеть сложа руки и примет все необходимые решительные ответные меры» в случае необходимости. Представитель Минобороны подчеркнул, подобный плана по размещению ракет станет «провокацией прямо на пороге его дома».

Напомним, еще в прошлом году заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон сообщила о переговорах с союзниками по вопросу размещения ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и отметила, что окончательное решение на будут принимать лидеры государств, на территории которых планируется развертывание ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU