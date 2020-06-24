Москва поддержала все отраслевые направления программы развития Чувашии

24 Июнь 2020 2020-06-24T22:01:26+03:00

План социального -экономического развития планируют выполнить в республике за 5 лет

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В День республики врио главы Чувашии Олег Николаев совместно с Высшим экономическим советом представил программу социально-экономического развития региона, которая была поддержана федеральным центром.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных выслушав все участников заседания заявил, что Минпромторг проанализировал комплексную программу социально-экономического развития Чувашии по более 90 направлениям промышленности с объемом инвестиций около 50 млрд рублей.

«Затронут широкий спектр отраслей. По каждому отраслевому направлению мы готовы оказать всестороннюю поддержку. Кроме того, предлагаю декомпозировать проекты за каждым отраслевым департаментом. Поставим на особый контроль», — отметил он.

Программа была разработана по инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева. К ее разработке были привлечены федеральные эксперты.

– Это программа реальных действий, которые должны привести к конкретным результатам. Важна координация и эффективность всех приложенных сил, в этом случае эффект от программы жители республики смогут ощутить, что называется, на себе, - подчеркнул Олег Николаев.

Алексей Беспрозванных напомнил и о новом направлении, которое недавно включено в комплексную программу ускоренного развития Чувашии. Речь идет о поддержке деятельности регионального Фонда развития промышленности. При этом для республики, как перспективного промышленного региона, доля федеральной поддержки составит 90% от общей суммы финансирования проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU