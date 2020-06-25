Россияне стали реже покупать Bentley и Lamborghini

25 Июнь 2020 2020-06-25T16:11:09+03:00

В мае было продано 57 люксовых иномарок

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Россияне стали осмотрительнее тратить деньги на предметы роскоши. По итогам мая было продано 57 новых автомобилей сегмента Luxury. Эта цифра на 47% меньше, чем год назад.

В 2019-м ситуация была стабильна и на покупку дорогой иномарки решились 108 человек. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Чаще всего приобретают находится Bentley, этих машин было продано 14 штук.

Второе место с минимальным отрывом занимает Lamborghini – 13 машин. А третья строчка у Mercedes-Benz Maybach S-Class — 12 авто.

Еще девять покупателей отдали предпочтение новым Rolls-Royce, 6 – Maserati, 2 – Aston Martin и 1 – Ferrari.

Где покупают люксовые авто:

Москва- 33,

Краснодарский край – 5 машин,

Санкт-Петербург – 3,

Подмосковье – 3,

Татарстан – 2,

Хакассия – 2

На эти регионы пришлась основная доля покупок. Еще десять машин разошлись по девяти регионам страны, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU