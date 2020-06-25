Россияне стали реже покупать Bentley и Lamborghini
Россияне стали осмотрительнее тратить деньги на предметы роскоши. По итогам мая было продано 57 новых автомобилей сегмента Luxury. Эта цифра на 47% меньше, чем год назад.
В 2019-м ситуация была стабильна и на покупку дорогой иномарки решились 108 человек. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Чаще всего приобретают находится Bentley, этих машин было продано 14 штук.
Второе место с минимальным отрывом занимает Lamborghini – 13 машин. А третья строчка у Mercedes-Benz Maybach S-Class — 12 авто.
Еще девять покупателей отдали предпочтение новым Rolls-Royce, 6 – Maserati, 2 – Aston Martin и 1 – Ferrari.
Где покупают люксовые авто:
Москва- 33,
Краснодарский край – 5 машин,
Санкт-Петербург – 3,
Подмосковье – 3,
Татарстан – 2,
Хакассия – 2
На эти регионы пришлась основная доля покупок. Еще десять машин разошлись по девяти регионам страны, сообщает газета «Известия».
ИСТОЧНИК KP.RU