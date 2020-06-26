Когда и где в России наступит аномальное похолодание, рассказал синоптик

26 Июнь 2020 2020-06-26T02:28:45+03:00

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, в какой части страны температура будет в норме

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На следующей неделе в России ожидается аномальное похолодание. Согласно прогнозу синоптиков, изменения в температурном режиме будут наблюдаться в европейской части страны.

В целом столбик термоментра будет показывать на 2-4 градуса будет ниже нормы практически на всей территории государства. Тепло будет лишь в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Во второй половине дня в воскресенье, 28 июня, уже начнет ощущаться приближение холодного фронта. Небо будет затянуто облаками, - рассказал синоптик.

В Москве и Подмосковье в понедельник температура воздуха днем и вовсе понизится сразу на 10 градусов по сравнению, например, с теплой субботой. В последние дни июня, во вторник и среду, похолодание станет еще более интенсивнее.

Согласно данным Гидрометцентра, в столице в пятницу, 26 июня, прогнозируется около 27-29 градусов выше нуля, в субботу станет еще жарче - до 32 градусов, в воскресенье - будет колебаться от 26 до 28 градусов. Начиная со следующей недели в Москве ожидается от 18 до 23 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU