В Томской области годовой план по капремонту выполнен более чем на 40%

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:08:28+03:00

А в самом Томске – уже на 70%!

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В администрации Томской области состоялось заседание штаба по капитальному ремонту многоквартирных домов региона. Как сообщил зам. губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто, подрядчики уже закончили работы на 42,5% домов, включенных в программу 2020 года.

«Из 226 домов, где в 2020 году запланирован капитальный ремонт, строительно-монтажные работы завершены на 69 объектах. Еще для 49 домов специалисты подготовили проектно-сметную документацию, — сообщил вице-губернатор. — В областном центре план по капремонту-2020 исполнен более чем на 70%. Всего сумма оплаченных работ 2020 года превышает 464 млн рублей».

Гендиректор фонда Николай Савотин отметил, что фонд приступил к реализации краткосрочного плана капремонта 2021 года. Уже подписаны контракты почти на 250 млн рублей, работы еще на 401 млн рублей сейчас в стадии конкурсов. В сентябре подрядчики будут готовы зайти на объекты 2021 года.

При этом в связи с пандемией коронавируса строители не всегда могут в срок попасть в помещения собственников, где необходим капремонт внутренних инженерных сетей. Всего насчитывается 14 таких многоэтажек в Томске, Кривошеине и Стрежевом.

«Для решения этого вопроса необходимо усилить взаимодействие фонда капитального ремонта, местных администраций и управляющих организаций с жителями, —прокомментировал Евгений Паршуто. — Подрядчики при этом обязаны соблюдать при производстве работ все противоэпидемические требования Роспотребнадзора».

В завершение вице-губернатор поручил актуализировать перечень объектов капремонта 2021 года и провести подготовительную работу с потенциальными подрядчиками.