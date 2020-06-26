2020-06-26T10:25:28+03:00
Умные вещи

В период изоляции выросла популярность приложений для онлайн-шоппинга

Вместо такси и каршеринга люди чаще стали пользоваться доставкой еды
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В период изоляции выросла популярность приложений по доставке еды и онлайн-шоппингуВ период изоляции выросла популярность приложений по доставке еды и онлайн-шоппингуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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С момента начала периода самоизоляции число загрузок мобильных приложений на смартфоны выросло на 30%. А доход от покупок в них – на 25%. Такое данные представил AppFlyer. При этом отмечается, что предпочтения пользователей минувшей весной сильно изменились.

Если раньше в числе самых востребованных приложения были сервисы такси, каршеринга и продажи авиабилетов, то после начала распространения коронавирусной инфекции значительно вырос спрос на приложения для онлайн-шоппинга. С конца марта пользователи начали активно скачивать Avito, Wildberries, Ozon, AliExpress и другие. За этот период выручка магазинов выросла на 25%, а с начала апреля – на 10%.

Помимо этого в период изоляции большую популярность набрали приложения по доставке продуктов питания из магазинов. К примеру, люди начали скачивать сервисы: «Ленточка», «Пятерочка», «Дикси» и пр.

Также свои приложения начали разрабатывать офлайн-рестораны, которые раньше никогда не работали на доставку. В результате, количество неорганических загрузок сервисов доставки еды увеличилось на 40%, а число органических загрузок и продолжительность сессий – на 55%, передает «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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