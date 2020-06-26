Политолог: Трамп оставит вопрос о выводе войск из Германии в «подвешенном» состоянии

26 Июнь 2020 2020-06-26T11:03:59+03:00

В СШа задумались о переводе военнослужащих из Германии в Польшу Фото: REUTERS

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В российском МИД следят за планами США перевести часть американский военных, дислоцированных в Германии, в Польшу.

Политологи объясняют, что противоречия между Штатами и немецкими властями возникли давно, причина – политический курс Германии. По мнению США, страна недостаточно четко следует американскому курсу.

- Вывод американского контингента ослабит лидирующую роль ФРГ в Европе. К тому же, Германия получает серьезные дивиденды от американского присутствия, - указал на тонкости взаимоотношений стран руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

Процесс сближения Польши с США начался еще до прихода к власти Дональда Трампа. Эта страна всегда рассматривалась Штатами, как один из ключевых партнёров в контексте укрепления американского присутствия в Европе. «Польша традиционно является дестабилизирующей силой в Европе».

Но, скорее всего, пока Трамп не станет принимать каких-либо решений, чтобы не провоцировать рост политической напряженности в мире.

- Полагаю, что на резкие шаги в Белом доме не пойдут. Вопрос о выводе войск из Германии оставят в «подвешенном» состоянии. Иначе это будет способствовать росту политической и военной напряжённости в регионе и мире, — подытожил в беседе с RT эксперт.

Помимо вопросов военного присутствия в США озадачились разработкой нового подводного ракетоносца. Разработка проекта «Колумбия» уже ведется. За подготовку соответствующей документации и планов строительства Минобороны заплатит 869 млн долларов, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU