Политолог: Трамп оставит вопрос о выводе войск из Германии в «подвешенном» состоянии
В российском МИД следят за планами США перевести часть американский военных, дислоцированных в Германии, в Польшу.
Политологи объясняют, что противоречия между Штатами и немецкими властями возникли давно, причина – политический курс Германии. По мнению США, страна недостаточно четко следует американскому курсу.
- Вывод американского контингента ослабит лидирующую роль ФРГ в Европе. К тому же, Германия получает серьезные дивиденды от американского присутствия, - указал на тонкости взаимоотношений стран руководитель отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.
Процесс сближения Польши с США начался еще до прихода к власти Дональда Трампа. Эта страна всегда рассматривалась Штатами, как один из ключевых партнёров в контексте укрепления американского присутствия в Европе. «Польша традиционно является дестабилизирующей силой в Европе».
Но, скорее всего, пока Трамп не станет принимать каких-либо решений, чтобы не провоцировать рост политической напряженности в мире.
- Полагаю, что на резкие шаги в Белом доме не пойдут. Вопрос о выводе войск из Германии оставят в «подвешенном» состоянии. Иначе это будет способствовать росту политической и военной напряжённости в регионе и мире, — подытожил в беседе с RT эксперт.
Помимо вопросов военного присутствия в США озадачились разработкой нового подводного ракетоносца. Разработка проекта «Колумбия» уже ведется. За подготовку соответствующей документации и планов строительства Минобороны заплатит 869 млн долларов, пишет ФАН.
ИСТОЧНИК KP.RU