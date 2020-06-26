Американка перестала мыться из-за редчайшего заболевания

26 Июнь 2020 2020-06-26T21:05:25+03:00

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Жительнице американского города Ратдрам в штат Айдахо Рейчел Феттер пришлось полностью отказаться от принятия душа из-за редчайшего заболевания - аквагенной крапивницы, которым страдают всего лишь 50 человек во всем мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Кожа 23-летней американки начинается покрываться волдырями и сильно болеть от любого контакта с водой. Впервые реакция на воду появилась у Рейчел в 18 лет.

- Помню, я приняла душ, а когда начала сохнуть, заметила сильную сыпь на коже. Сначала списала ее на аллергию на мыло или гель для душа, потом попробовала другие марки косметических средств. Но каждый раз после душа у меня снова начиналась крапивница. Со временем вода стала вызывать еще и жгучую боль, которая не проходила несколько дней, - рассказала Рейчел Феттер, отметив, что после этого обратилась к врачам, которые и поставили ей редкий неприятный диагноз.

Из-за своего заболевания, которая невозможно вылечить, девушка перестала принимать душ каждый день. Водные процедуры он проводит не более двух раз в неделю и перед этим заранее принимает обезболивающие препараты. Еще хуже то, что негативную реакцию при этой болезни вызывает не только вода, но и собственный пот.

- Когда долго гуляю с собакой, на руках, ногах и ладонях появляются волдыри. Надеюсь, когда-нибудь эту болезнь научатся лечить. А до тех пор мне остается пить лекарства и стараться быть настолько сухой, насколько это возможно, - добавила американка.

Ранее сайт kp.ru писал, что ученые пришли к выводу о том, что людям вредно мыться каждый день. Профессор дерматологии убеждена, что даже при ежедневных занятиях спортом достаточно мыть отдельные части тела, которые загрязнились больше всего. Частое мытье, по мнению иностранных экспертов, приводит к несбалансированному микробиому кожи, делая ее суше и чувствительнее к раздражителям и аллергенам.

ИСТОЧНИК KP.RU