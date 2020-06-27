2020-06-27T21:45:05+03:00
Экономика

На Украине предложили ввести пошлины на российские нефтепродукты

Компенсационные пошлины хотят установить на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине предложили ввести пошлины на российские нефтепродуктыНа Украине предложили ввести пошлины на российские нефтепродуктыФото: REUTERS
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Ввести на Украине компенсационные пошлины на импорт произведенных в России дизельного топлива и сжиженного газа правительству незалежной предложили три украинских производителя нефтепродуктов.

Как передает агентство Укринформ со ссылкой на пресс-службу украинского Минэнерго, с такой просьбой выступили компании «Укрнафта», «Укргаздобыча» и «Укртатнафта».

Однако, в ходе заседании Экспертного совета министерства участники рынка высказали предостережение, что подобные меры могут привести к антиконкурентному сговору основных импортеров, и как следствие, к существенному повышению цен на нефтепродукты.

«Ключевым вопросом является наработка комплекса решений, которые будут способствовать сбалансированию интересов, функционированию рынка нефтепродуктов на основе конкуренции и защиты как интересов внутреннего производителя, так и экономики страны в целом», - передает слова заместителя министра энергетики Украиныы Юрий Бойко пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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