2020-06-28T06:54:48+03:00
Политика

ДНР закрыла пункты пропуска на границе с Украиной

Работа КПП на линии соприкосновения приостановлена с полуночи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глава Донецкой народной республики Денис ПушилинГлава Донецкой народной республики Денис ПушилинФото: Иван ВИСЛОВ
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Руководство мятежной Донецкой народной республики (ДНР) вновь приостановило движение гражданского транспорта и пешеходов через контрольные пропускные пункты (КПП) въезда и выезда на линии соприкосновения с Украиной. Работа КПП приостановлена с полуночи воскресенья. Об этом говорится в указе главы республики Дениса Пушилина.

«Приостановить с 00:00 часов 28 июня 2020 года действие пунктов 8.2 и 8.3 указа №57 от 14 марта 2020 года», - уточняется в тексте документа, который накануне вечером опубликовала пресс-служба лидера ДНР.

Речь идет о выезде и въезде на территорию Донецкой народной республики на Украину через КПВВ «Еленовка», который на днях был открыт после трехмесячного перерыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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