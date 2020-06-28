2020-06-28T12:19:47+03:00
Звезды

Фото похудевшего Максима Фадеева шокировало фанатов

Теперь продюсер с лёгкость помещается в одну штанину своего балахонистого кимоно
Ксения АНУФРИЕВА
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Фото похудевшего Максима Фадеева шокировало фанатовФото похудевшего Максима Фадеева шокировало фанатовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Продолжительная борьбы российского музыкального продюсера Максима Фадеева с лишним весом – давняя и знакомая всем история. О причинах стремительного набора массы продюсером ходит множество слухов. Некоторые полагают, что дело было не только в питании, но и в гормональном сбое, а также вечном стрессе из-за разборок с артистами.

В последнее время в жизни Максима Фадеева произошло множество изменений: продюсер полностью распустил свой лейбл, уволил менеджеров и переехал на свою великолепную виллу на райском Бали. Одновременно с этим продюсер радикально перестроил и свою философию отношений с музыкантами. Он заявил, что больше не станет заключать ни с кем «драконовские» контракты, которые приводят к конфликтам и дискомфорту, а будет работать с артистами исключительно на добровольных началах из огромной любви к музыке.

Максим Фадеев признался, что рад новой жизни: теперь он получил возможность спокойно писать любимую музыку и наслаждаться умиротворяющим шумом моря без распрей с капризными артистами.

Изменения в философии и рабочем графике продюсера повлекли за собой и кардинальные изменения в его внешнем виде. Недавно Фадеев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой показал, как сильно скинул в весе. На снимке он с легкостью поместился в одну штанину своего старого балахонистого кимоно. Руки, ноги и тело Фадеева как будто уменьшились минимум в три раза.

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Всем мир! Это мои шорты... минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!
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- Всем мир! Это мои шорты… Минут 100, - написал продюсер под фотографией, вызвав настоящий восторг со стороны пользователей сети.

Максим Фадеев пообещал также, что в скором времени поделится с поклонниками своей методикой похудения. Скорее всего, она будет связана не с диетами или спортом, а с поиском внутренней гармонии и умиротворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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