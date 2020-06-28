Ольга Дроздова до сих пор не оправилась после смерти матери мужа

28 Июнь 2020 2020-06-28T12:38:18+03:00

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9 июня этого года в семье российских артистов Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой произошло большое горе: мать звезды «Бандитского Петербурга» Ноэми Роберт скончалась на 92 году жизни. Похороны женщины проходили в закрытом режиме, сообщить об утрате актер смогут чуть позже, когда траурные мероприятия уже завершились.

Ноэми Роберт умерла дома в окружении родных и близких людей. Артист рассказал, что его мать говорила на трех языках и всю свою жизнь была «доктором во всех смыслах этого слова». Супруга артиста Ольга Дроздова, в свою очередь, отметила, что уход матери мужа не стал для семьи неожиданностью, хотя они до сих пор очень тяжело переживают утрату.

- Ее уход не стал для нас неожиданностью, мы долго ее держали. Она уходила медленно, как это бывает в таком преклонном возрасте. Мы молились за нее. Простите, я вас подвожу, наверное, не готова к интервью, нет сейчас моральных сил. Очень тяжело пережили утрату, - объяснила Дроздова «КП-Петербург».

В настоящее время артистка все свое время посвящает ребенку. Вместе с сыном мать каждый день делать уроки. Сам Певцов также отказался от дальнейших комментариев.

Напомним, что в 2012 году Дмитрий Певцов в результате трагических обстоятельств лишился старшего сына от первого брака. Артист говорил, что до сих пор не может простить себя за то, что уделял своему ребенку мало времени.

ИСТОЧНИК KP.RU