В китайских СМИ написали о "смертоносных машинах" на параде Победы в Москве

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:08:38+03:00

Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ, участвовавшие в параде Победы в Москве названы "смертоносными машинами" в статье китайского издания "Хуаньтю шибао".

- Основной боевой танк, который называют "смертоносной машиной", - главный герой парада Победы за последние годы, - сказано в публикации газеты.

Также отмечается, что у танка высокие показатели боевой эффективности, а также соответствие эксплуатационным требованиям, которые российская армия предъявляет на период замены боевого вооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU