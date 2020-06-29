В китайских СМИ написали о "смертоносных машинах" на параде Победы в Москве
Наибольшее внимание привлекли танки Т-90М и Т-80БВМ
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Танки Т-90М, системы залпового огня ТОС-2 и модернизированные танки Т-80БВМ, участвовавшие в параде Победы в Москве названы "смертоносными машинами" в статье китайского издания "Хуаньтю шибао".
- Основной боевой танк, который называют "смертоносной машиной", - главный герой парада Победы за последние годы, - сказано в публикации газеты.
Также отмечается, что у танка высокие показатели боевой эффективности, а также соответствие эксплуатационным требованиям, которые российская армия предъявляет на период замены боевого вооружения.
ИСТОЧНИК KP.RU