2020-06-30T11:23:28+03:00
Общество

Минстрой планирует ввести программу капремонта жилых кварталов

Она заменит ранее действующую программу по капитальному ремонту отдельных домов
Ксения АНУФРИЕВА
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Минстрой планирует ввести программу капремонта жилых кварталовМинстрой планирует ввести программу капремонта жилых кварталовФото: Олег ЗОЛОТО
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Российское министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в настоящее время прорабатывает программу капитального ремонта жилых кварталов, которая в скором времени может заменить программу капремонта отдельных многоквартирных домов. Об этом 30 июня рассказал в ходе форума "Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии" заместитель главы министерства Максим Егоров.

- В настоящее время мы рассматриваем возможность ухода от программы капитального ремонта домов, планируют заменить его на ремонт целых кварталов в городах страны. Организовывать связи внутри дома, двора, связи между различными общественными пространствами, - сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ.

Российская программа ремонта многоквартирных домов началась в стране восемь лет назад. При помощи программы сбора взносов за капремонт, которая была рассчитана на 30 лет, власти намерены полностью ликвидировать фонд аварийных домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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