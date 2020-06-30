2020-06-30T15:55:02+03:00
Политика

Генсек НАТО призвал страны альянса "не бояться говорить с Россией"

Йенс Столтенберг рассказал о своем большом опыте общения с Москвой
Юлия САЛЬНИКОВА
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НАТОНАТОФото: REUTERS
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса наладить диалог с Россией. Он заявил, что это единственный способ взаимодействия.

- У меня большой опыт по сотрудничеству с Россией в Норвегии… И мое послание всем союзникам по НАТО: не надо бояться говорить с Россией. Россия - наш сосед, и мы заинтересованы в деэскалации, в предупреждении гонки вооружений и новой холодной войны,- приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что только с помощью диалога можно определить, как нужно относиться к России. Если в Москве выразят "готовность сотрудничать", то в НАТО должны быть "к этому готовы". Как именно Россия должна проявить свою готовность к сотрудничеству, когда представители нашей страны неоднократно заявляли о готовности к этому, Столтенберг не уточнил.

Кстати, из Минобороны России направили приглашение странам НАТО для участия в Армейских международных играх 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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