2020-07-01T01:46:15+03:00
Политика

Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военнослужащих

Американский президент считает это необходимым для дальнейшего "сдерживания России"
Юлия КЕКОВА
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Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военнослужащихТрамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч военнослужащихФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп утвердил план по выводу из Германии 9,5 тысяч американских военнослужащих. По его мнению, это необходимо для дальнейшего "сдерживания России". Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

- Министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли ранее проинформировали президента о планах передислокации 9,5 тысячи военнослужащих из Германии. Предложение позволит усилить сдерживание России, - пояснил Хоффман.

Кроме этого, в скором времени Эспер и Милли планируют проведут брифинги по обсуждению этой темы в профильных комитетах американского конгресса, пишут РИА Новости.

Напомним, ранее Трамп заявлял о планах сократить число американских военных в Германии из-за того, что Берлин просрочил свои платежи в НАТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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