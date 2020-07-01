Разыскиваемый Интерполом россиянин скрылся от пограничников в аэропорту Литвы

1 Июль 2020 2020-07-01T16:52:07+03:00

Он смог улизнуть во время пограничного контроля

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Объявленного Интерполом в розыск россиянина вычислили среди пассажиров в аэропорту Литвы. Вот только, задержать мужчину не удалось. Он скрылся самым дерзким образом, находился прямо под носом у пограничников и "исчез" во время погранконтроля.

- Россиянин 1969 года рождения прибыл в Вильнюс во вторник вечером рейсом из Таллина. При прохождении процедуры пограничного контроля он исчез из поля зрения должностных лиц,- сообщили на радио LRT.

На его поиски бросились сотрудники спецслужб, но в аэропорту его не нашли, а куда ушел мужчина, еще выясняют.

Ордер на задержание мужчины выдали в России. Сбежавший оставил у пограничников свои документы. В совершении какого преступления подозревают россиянина, не сообщается.

Эта история может не очень хорошо закончиться для сотрудников погранслужбы - началось расследование по факту халатного отношения к обязанностям.

ИСТОЧНИК KP.RU