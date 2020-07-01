2020-07-01T21:17:14+03:00
В мире

Французские полицейские «отловили» игрушечную пантеру

Очевидцы позвонили жандармам, заметив рядом с городом «опасного хищника»
Ксения АНУФРИЕВА
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Французские полицейские «отловили» игрушечную пантеру. Фото : страница Gendarmerie des Pyrenees-Orientales в FacebookФранцузские полицейские «отловили» игрушечную пантеру. Фото : страница Gendarmerie des Pyrenees-Orientales в Facebook
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Жандармов французского департамента Восточные Пиренеи на днях вызвали жители одного из городов, которые сообщили, что заметили на берегу рядом с жилыми домами опасного хищника – черную пантеру.

Прибыв в указанное очевидцами место подготовленные к битве с хищником полицейские были весьма удивлены: вместо дикого животного на берегу оказалась обычная, но весьма правдоподобная плюшевая игрушка. О курьезной и необычной ситуации, которая произошла во вторник, 30 июня, правоохранители Франции рассказали на своей странице в соцсети Facebook.

- Во вторник бригада жандармерии зафиксировала сообщения о вероятном присутствии пантеры на берегу реки, около водоема. Экипаж, не теряя времени, отправился на место происшествия. Прибыв на берег, правоохранители применили свою отличное знание местной фауны и быстро обнаружили опасного зверя. С жандармами хищник вел себя покладисто. Приложенная фотография свидетельствует о том, что ситуация была взята под контроль, - иронично рассказали о случившемся правоохранители.

На опубликованном снимке видно двух полицейских и служебный автомобиль, на капоте которого удобно расположилась мягкая игрушка в виде черной пантеры.

В сообщении также уточняется, что «владелец животного - или игрушки - может связаться с местным подразделением жандармов и забрать своего плюшевого друга».

ИСТОЧНИК KP.RU

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