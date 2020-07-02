Мишустин заявил, что повторную выплату на детей получат 28 миллионов семей
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал число семей, которые получат президентскую выплату на детей в июле.
Единовременное пособие размером в 10 тысяч рублей положено каждой семье, где есть дети до 16 лет. Причем, выплата назначается не на семью, а на ребенка, если родители воспитывают несколько малышей, то 10 тысяч выдадут на каждого.
- Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Всего такую выплату могут получить родители 28 миллионов детей,- приводит его слова РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU