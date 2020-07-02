Олег Матвейчев: Результаты голосования превзошли все ожидания и прогнозы

2 Июль 2020 2020-07-02T19:36:23+03:00

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- Результаты голосования продемонстрировали сокрушительную и однозначную победу путинской команды. Можно сказать, результаты в чем-то даже неожиданные: политологи, и я в их числе, прогнозировали «коридор» вокруг 70%. А результаты превзошли ожидания.

Хотя экзитполы (опросы с 25 июня на избирательных участках проводили Фонд «Общественное мнение» и ВЦИОМ – прим. ред.) точно отразили итоговый результат, без поправки на протестников, которые не склонны признаваться, как проголосовали (отказались отвечать чуть больше 20% - прим.ред.). Это еще один повод полагать, что экзитполы объективно отражают ситуацию, а статистика - сильнее психологии.

Результаты в Ненецком округе, где большинство проголосовало против поправок, объясняется просто. Когда во властных структурах возникла идея объединить округ с Архангельской областью, политтехнологи говорили, что, прежде чем предпринимать какие-то действия, необходимо объяснить людям целесообразность объединения и какие экономические выгоды оно им принесет. Но телегу поставили впереди лошади. И конечно, люди, не зная о потенциальных выгодах, обиделись на власть и ушли в протест, что и продемонстрировали на голосовании по поправкам. Это хороший урок истории: всегда надо тщательно готовить политические решения, а не воплощать их «с колес».

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